الخميس 2025-12-25 12:14 ص

بلدية الرصيفة تبدأ مشروع إعادة إحياء المتنزه الوطني

ل
أرشيفية
الأربعاء، 24-12-2025 11:03 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة بلدية الرصيفة، المهندس حسام النجداوي، إن البلدية شرعت في مشروع إعادة إحياء المتنزه الوطني في لواء الرصيفة، والذي يمتد على مساحة 125 دونمًا، ويأتي ضمن جهود مشروع تأهيل تلال الفوسفات.

اضافة اعلان


وأضاف، خلال لقائه اليوم الأربعاء، عددا من أبناء حي الحسين/منطقة العامرية، أن المحطة التحويلية السابقة لجمع ونقل النفايات لن تعود للعمل، مؤكدًا انتهاء المشكلة جذريًا وبدء أعمال تسوية الأرض وتجهيزها لزراعة الأشجار، ضمن حملة شاملة تستهدف زراعة حوالي 40 ألف شجرة خلال السنوات المقبلة.


وبيّن أن موقع المحطة التحويلية السابق هو جزء من المتنزه الوطني الذي يتم العمل على إعادة إحيائه، وهو فرصة كبيرة لأبناء اللواء لتغيير الواقع البيئي السلبي والانتقال إلى التطوير والاستثمار مستقبلًا.


من جهته، ثمّن متصرف اللواء الدكتور أيمن الرومي دور بلدية الرصيفة في عقد اللقاء مع أهالي المنطقة، والتشاور معهم بشفافية، وحرصها على توضيح الحقائق ووضعهم في صورة الإجراءات المتخذة، بما يعزز الثقة والتواصل المباشر بين البلدية والمواطنين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

طب وصحة أفضل وقت للفطور لخفض الكوليسترول

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ل

طب وصحة سحب شوكولاتة شائعة من الأسواق الأمريكية لمخاطر صحية قاتلة

ب

أخبار محلية اتحاد عمان يتجاوز الجليل بدوري " سي اف آي" الممتاز

ل

أخبار محلية البدور يقوم بزيارة ليلية مفاجئة لطوارئ مستشفى السلط

وفد هندسي وتقني يطلع على تجربة العقبة في التحول إلى مدينة ذكية

أخبار محلية وفد هندسي وتقني يطلع على تجربة العقبة في التحول إلى مدينة ذكية

روسيا تخطط لإقامة محطة نووية على القمر خلال العقد المقبل

عربي ودولي روسيا تخطط لإقامة محطة نووية على القمر خلال العقد المقبل

إحالة 16 شخصا أثاروا النعرات الدينية والطائفية لمحافظ العاصمة

أخبار محلية إحالة 16 شخصا أثاروا النعرات الدينية والطائفية لمحافظ العاصمة



 






الأكثر مشاهدة