بلدية الرصيفة تبدأ مشروع إعادة إحياء المتنزه الوطني

وأضاف، خلال لقائه اليوم الأربعاء، عددا من أبناء حي الحسين/منطقة العامرية، أن المحطة التحويلية السابقة لجمع ونقل النفايات لن تعود للعمل، مؤكدًا انتهاء المشكلة جذريًا وبدء أعمال تسوية الأرض وتجهيزها لزراعة الأشجار، ضمن حملة شاملة تستهدف زراعة حوالي 40 ألف شجرة خلال السنوات المقبلة.
وبيّن أن موقع المحطة التحويلية السابق هو جزء من المتنزه الوطني الذي يتم العمل على إعادة إحيائه، وهو فرصة كبيرة لأبناء اللواء لتغيير الواقع البيئي السلبي والانتقال إلى التطوير والاستثمار مستقبلًا.
من جهته، ثمّن متصرف اللواء الدكتور أيمن الرومي دور بلدية الرصيفة في عقد اللقاء مع أهالي المنطقة، والتشاور معهم بشفافية، وحرصها على توضيح الحقائق ووضعهم في صورة الإجراءات المتخذة، بما يعزز الثقة والتواصل المباشر بين البلدية والمواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
اتحاد عمان يتجاوز الجليل بدوري " سي اف آي" الممتاز
-
البدور يقوم بزيارة ليلية مفاجئة لطوارئ مستشفى السلط
-
وفد هندسي وتقني يطلع على تجربة العقبة في التحول إلى مدينة ذكية
-
إحالة 16 شخصا أثاروا النعرات الدينية والطائفية لمحافظ العاصمة
-
المارد الأخضر يفشل في تحقيق أحلام جماهيره ويودع أبطال آسيا 2
-
الجيش يُحّيد تجار أسلحة ومخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة
-
متحف آثار جرش يوثق تاريخ المدينة عبر العصور
-
الملكة تهنئ بعيد الميلاد المجيد