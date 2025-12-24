بلدية الرصيفة تبدأ مشروع إعادة إحياء المتنزه الوطني

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة بلدية الرصيفة، المهندس حسام النجداوي، إن البلدية شرعت في مشروع إعادة إحياء المتنزه الوطني في لواء الرصيفة، والذي يمتد على مساحة 125 دونمًا، ويأتي ضمن جهود مشروع تأهيل تلال الفوسفات.

وأضاف، خلال لقائه اليوم الأربعاء، عددا من أبناء حي الحسين/منطقة العامرية، أن المحطة التحويلية السابقة لجمع ونقل النفايات لن تعود للعمل، مؤكدًا انتهاء المشكلة جذريًا وبدء أعمال تسوية الأرض وتجهيزها لزراعة الأشجار، ضمن حملة شاملة تستهدف زراعة حوالي 40 ألف شجرة خلال السنوات المقبلة.



وبيّن أن موقع المحطة التحويلية السابق هو جزء من المتنزه الوطني الذي يتم العمل على إعادة إحيائه، وهو فرصة كبيرة لأبناء اللواء لتغيير الواقع البيئي السلبي والانتقال إلى التطوير والاستثمار مستقبلًا.