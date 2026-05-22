بلدية الرصيفة تخفض رسوم حظائر الأضاحي إلى النصف

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية الرصيفة اليوم الجمعة، عن تخفيض رسوم اقامة حظائر الأضاحي الخاصة بعيد الأضحى المبارك بنسبة خمسين بالمائة لتصبح 50 دينارًا بدلاً من مائة دينار بهدف التسهيل على مربي المواشي ودعمًا لهم ليتمكنوا من البيع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وقال رئيس لجنة بلدية الرصيفة الباشا محمد الزبون، إن المجلس البلدي اتخذ قرارًا بتخفيض الرسوم لهذا العام لاتاحة الفرصة أمام اكبر عدد من مربي المواشي لعرض الأضاحي اعتبارًا من يوم غد السبت وحتى اخر يوم من عيد الأضحى المبارك لتنشيط الحركة التجارية في هذا القطاع وزيادة المنافسة بما يخدم المواطن والتاجر على حد سواء.



وأشار إلى أن البلدية وبالتنسيق مع متصرفية اللواء وبناء على تعليمات وزارة الإدارة المحلية لهذا العام بضرورة توحيد موقع عرض الأضاحي في مكان واحد ضمن شروط محددة بعيدا عن حدود التنظيم والتجمعات السكنية فقد تم التوافق على تحديد الموقع بالقرب من دوار أبو صياح على بعد 200 متر من الطريق العام حيث تم تجهيز الموقع وتنظيفه وتعقيمه وتحديد مساحة 50 متر مربع لكل من يرغب بعرض الأضاحي.



وأضاف، أن البلدية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء بتوفير الرعاية البيطرية في الموقع والرقابة الصحية على اجراءات العرض والبيع والذبح للأضاحي وتوفير كوادر من عمال الوطن لادامة أعمال النظافة في الموقع خلال فترة العيد, داعيًا المواطنين والتجار للالتزام بالاشتراطات الصحية واجراءات السلامة العامة.



بدوره، أكد متصرف لواء الرصيفة الدكتور ايمن الراوي بني خالد ان القرار الرسمي بمنع اقامة حظائر عشوائية داخل حدود المدينة وقرب الملاحم والتجمعات السكنية سيطبق بكل حزم وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية مع المخالفين وتحويلهم للجهات المختصة وتغريمهم مع الإشارة الى ان الرصيفة من اوائل البلديات التي طبقت فكرة الموقع ألموحد لبيع الأضاحي حسب تعليمات وزارة الإدارة المحلية لتنظيم هذه المناسبة وتعظيم هذه الشعيرة الدينية بالشكل المطلوب وحماية المواطن والبيئة داخل حدود التجمعات السكنية.



وفي إطار الاستعدادات المبكرة لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، عُقد في دار بلدية الرصيفة اجتماعٌ تنسيقي موسّع للدوائر الرسمية والأجهزة الأمنية، برئاسة متصرف لواء الرصيفة الدكتور أيمن الرومي وحضور رئيس لجنة بلدية الرصيفة محمد الزبون ونائب مدير شرطة لواء الرصيفة العقيد رعد عويمر ، وذلك لوضع الخطة التنفيذية الخاصة بتنظيم حظائر بيع الأضاحي داخل اللواء.



وشارك في الاجتماع، ممثلون عن متصرفية لواء الرصيفة، وبلدية الرصيفة، ومديرية شرطة الرصيفة، ومديرية الزراعة / قسم البيطرة، والإدارة الملكية لحماية البيئة، والشرطة المجتمعية ، والدفاع المدني، ومجلس الخدمات المشتركة.



وأكد المجتمعون، أهمية تكاتف الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنظيم عملية بيع الأضاحي وفق أعلى معايير السلامة العامة والصحة والبيئة، بما ينعكس إيجاباً على راحة المواطنين ويحافظ على المظهر الحضاري للمدينة خلال موسم العيد.



وتم خلال الاجتماع الاتفاق على اعتماد الموقع المحدد بالقرب من دوار أبو صياح كموقع رسمي وحيد لإقامة حظائر بيع الأضاحي، مع التشديد على منع أي مظاهر للبيع العشوائي أو إقامة حظائر خارج الموقع المعتمد، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين.