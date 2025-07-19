بلدية الزرقاء تطلق حملة "الانتماء نحو زرقاء أجمل"

الوكيل الإخباري- أطلقت بلدية الزرقاء اليوم السبت حملة بعنوان "الانتماء نحو زرقاء أجمل وأنظف"، بمشاركة واسعة من المؤسسات الرسمية والأهلية، وفي مقدمتها هيئة شباب كلنا الأردن، والشرطة المجتمعية، ولجان الأحياء المحلية، في قلب الوسط التجاري للمدينة.

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