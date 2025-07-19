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بلدية الزرقاء تطلق حملة "الانتماء نحو زرقاء أجمل"

بلدية الزرقاء
بلدية الزرقاء
 
السبت، 19-07-2025 11:05 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت بلدية الزرقاء اليوم السبت حملة بعنوان "الانتماء نحو زرقاء أجمل وأنظف"، بمشاركة واسعة من المؤسسات الرسمية والأهلية، وفي مقدمتها هيئة شباب كلنا الأردن، والشرطة المجتمعية، ولجان الأحياء المحلية، في قلب الوسط التجاري للمدينة.

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وقال رئيس لجنة البلدية المهندس خالد الخشمان، إن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية البلدية لتعزيز ثقافة النظافة العامة، وتحفيز العمل التطوعي، ورفع مستوى الوعي البيئي، مشيرًا إلى أن "زرقاء أنظف" ليست مجرد شعار عابر، بل مشروع مستدام يسعى لإعادة الاعتبار للمدينة ومكانتها.

 
 
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