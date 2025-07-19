بلدية الزرقاء تطلق حملة "الانتماء نحو زرقاء أجمل"

وقال رئيس لجنة البلدية المهندس خالد الخشمان، إن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية البلدية لتعزيز ثقافة النظافة العامة، وتحفيز العمل التطوعي، ورفع مستوى الوعي البيئي، مشيرًا إلى أن "زرقاء أنظف" ليست مجرد شعار عابر، بل مشروع مستدام يسعى لإعادة الاعتبار للمدينة ومكانتها.
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