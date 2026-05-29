الجمعة 2026-05-29 04:40 م

بلدية الزرقاء تواصل تنفيذ خطتها الخدمية والرقابية خلال العيد

بلدية الزرقاء تستجيب فورًا لمعالجة تجمع المياه في عبارة قديمة بحي المصانع
الجمعة، 29-05-2026 02:16 م

الوكيل الإخباري-   تواصل بلدية الزرقاء تنفيذ خطتها الخدمية والرقابية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، في إطار جهود مكثفة للحفاظ على النظافة والصحة والسلامة العامة، وضمان استمرارية الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق المدينة، وفق الخطة المسبقة التي وضعتها البلدية.

وقال رئيس لجنة بلدية الزرقاء خالد الخشمان، إن البلدية تواصل تقديم خدماتها وفق خطة متكاملة أعدتها مسبقاً للتعامل مع متطلبات فترة العيد، خاصة في المواقع المخصصة لبيع الأضاحي، حيث جرى تجهيز تلك المواقع بحاويات خاصة للنفايات وديمومة تأمين الإنارة اللازمة لها، إلى جانب توفير شاحنات وآليات مخصصة لنقل مخلفات الأضاحي والنفايات إلى محطة الغباوي.


وأضاف الخشمان أن البلدية عززت كوادرها الرقابية والصحية من خلال توفير ثلاثة أطباء بيطريين و18 مراقبا صحيا يعملون بنظام الورديات على مدار 16 ساعة يومياً؛ بهدف تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومواقع بيع الأضاحي، وضمان الالتزام بالشروط الصحية والتعليمات.

 
 


