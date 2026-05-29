بلدية الزرقاء تواصل تنفيذ خطتها الخدمية والرقابية خلال العيد

الوكيل الإخباري- تواصل بلدية الزرقاء تنفيذ خطتها الخدمية والرقابية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، في إطار جهود مكثفة للحفاظ على النظافة والصحة والسلامة العامة، وضمان استمرارية الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق المدينة، وفق الخطة المسبقة التي وضعتها البلدية.

وقال رئيس لجنة بلدية الزرقاء خالد الخشمان، إن البلدية تواصل تقديم خدماتها وفق خطة متكاملة أعدتها مسبقاً للتعامل مع متطلبات فترة العيد، خاصة في المواقع المخصصة لبيع الأضاحي، حيث جرى تجهيز تلك المواقع بحاويات خاصة للنفايات وديمومة تأمين الإنارة اللازمة لها، إلى جانب توفير شاحنات وآليات مخصصة لنقل مخلفات الأضاحي والنفايات إلى محطة الغباوي.