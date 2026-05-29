بلدية الزرقاء تواصل تنفيذ خطتها الخدمية والرقابية خلال العيد

وقال رئيس لجنة بلدية الزرقاء خالد الخشمان، إن البلدية تواصل تقديم خدماتها وفق خطة متكاملة أعدتها مسبقاً للتعامل مع متطلبات فترة العيد، خاصة في المواقع المخصصة لبيع الأضاحي، حيث جرى تجهيز تلك المواقع بحاويات خاصة للنفايات وديمومة تأمين الإنارة اللازمة لها، إلى جانب توفير شاحنات وآليات مخصصة لنقل مخلفات الأضاحي والنفايات إلى محطة الغباوي.
وأضاف الخشمان أن البلدية عززت كوادرها الرقابية والصحية من خلال توفير ثلاثة أطباء بيطريين و18 مراقبا صحيا يعملون بنظام الورديات على مدار 16 ساعة يومياً؛ بهدف تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومواقع بيع الأضاحي، وضمان الالتزام بالشروط الصحية والتعليمات.
