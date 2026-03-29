بلدية السرو تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

ودعا رئيس لجنة البلدية معاوية خزاعلة المواطنين الى الابتعاد عن الأودية والأماكن المنخفضة وأماكن جريان المياه والسيول، تزامناً مع الحالة الجوية المتوقعة وما يرفقها من أمطار غزيرة قد تؤدي إلى تشكل السيول.
وأكد الخزاعلة جاهزية البلدية وكوادرها وآلياتها لاستقبال جميع الشكاوى والملاحظات التي تستدعي التدخل السريع من سكان المنطقة، داعياً إلى الإبلاغ عن حالات الطوارئ بالتواصل على الرقم: 0777747757.
أخبار متعلقة
الملك والرئيس الأوكراني يبحثان سبل تعزيز العلاقات والتطورات في المنطقة
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 4 عشائر أردنية
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الوسطية الاثنين
رئيس الوزراء يكشف عن قرارات واجراءات حكومية
توضيح حكومي حول اسعار المحروقات بالاردن خلال الفترة القادمة
الحكومة : اجراءات صارمة بحق هؤلاء وغرامات مالية تصل الى 10 الاف دينار
وزير الخارجية العراقي: نرفض أي اعتداء أو استهداف يطال الأردن ودول الخليج
ولي العهد يؤكد أهمية الإسراع في تطوير وتنظيم بيئة تشريعية داعمة للمشاريع الناشئة