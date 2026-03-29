بلدية السرو تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية السرو التابعة للواء بني كنانة في محافظة إربد اليوم الأحد، حالة الطوارئ المتوسطة وافتتاح غرفة طوارئ تحسبا للحالة الجوية السائدة.

ودعا رئيس لجنة البلدية معاوية خزاعلة المواطنين الى الابتعاد عن الأودية والأماكن المنخفضة وأماكن جريان المياه والسيول، تزامناً مع الحالة الجوية المتوقعة وما يرفقها من أمطار غزيرة قد تؤدي إلى تشكل السيول.