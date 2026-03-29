الأحد 2026-03-29 08:45 م

بلدية السرو تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

تساقط أمطار وبرد في عمّان
الأحد، 29-03-2026 08:38 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت بلدية السرو التابعة للواء بني كنانة في محافظة إربد اليوم الأحد، حالة الطوارئ المتوسطة وافتتاح غرفة طوارئ تحسبا للحالة الجوية السائدة.

ودعا رئيس لجنة البلدية معاوية خزاعلة المواطنين الى الابتعاد عن الأودية والأماكن المنخفضة وأماكن جريان المياه والسيول، تزامناً مع الحالة الجوية المتوقعة وما يرفقها من أمطار غزيرة قد تؤدي إلى تشكل السيول.


وأكد الخزاعلة جاهزية البلدية وكوادرها وآلياتها لاستقبال جميع الشكاوى والملاحظات التي تستدعي التدخل السريع من سكان المنطقة، داعياً إلى الإبلاغ عن حالات الطوارئ بالتواصل على الرقم: 0777747757.

 
 


