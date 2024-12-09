بلدية السلط تقرر رفع أجور العاملين بالمياومة

وأكد رئيس البلدية، المهندس محمد الحياري، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الزيادة تأتي تقديرًا لجهود العاملين في البلدية ودورهم الحيوي في خدمة المدينة، وأهمية دعمهم لتحفيزهم لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
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