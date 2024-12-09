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بلدية السلط تقرر رفع أجور العاملين بالمياومة

بلدية السلط الكبرى
بلدية السلط الكبرى
الإثنين، 09-12-2024 03:28 م

الوكيل الإخباري-   قررت بلدية السلط الكبرى، زيادة رواتب العاملين بالأجرة اليومية في البلدية اعتبارا من مطلع الشهر الحالي لتصبح بالحد الأعلى 13دينارا بدلا من 9 إلى 10دنانير.

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وأكد رئيس البلدية، المهندس محمد الحياري، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الزيادة تأتي تقديرًا لجهود العاملين في البلدية ودورهم الحيوي في خدمة المدينة، وأهمية دعمهم لتحفيزهم لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 
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