بلدية السلط تقرر رفع أجور العاملين بالمياومة

الوكيل الإخباري- قررت بلدية السلط الكبرى، زيادة رواتب العاملين بالأجرة اليومية في البلدية اعتبارا من مطلع الشهر الحالي لتصبح بالحد الأعلى 13دينارا بدلا من 9 إلى 10دنانير.

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