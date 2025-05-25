بلدية السلط توزع خمسة آلاف علم بمناسبة عيد الاستقلال

وجاءت هذه المبادرة التي لاقت تفاعلا واسعا من المواطنين، تعبيراً عن الفرحة الوطنية وتعزيزاً للروح المجتمعية في هذه المناسبة التاريخية، وضمن سلسلة فعاليات أطلقتها البلدية لتذكير الأجيال بإرث الاستقلال وقيم التضحية التي بُنيت عليها الدولة الأردنية الحديثة.
وأكد رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، أهمية ورمزية هذه الذكرى، لافتا إلى أن مناسبة الاستقلال تُشكل نقطة تحول في مسيرة المملكة، فهي ليست مجرد ذكرى، بل مسيرة إنجاز وصمود وتحدي لكل من يسعى للنيل من وحدتنا وتماسك شعبنا الوفي.
وأضاف الحياري، أن الشعب الأردني، بروحه الوطنية المتجذرة، يثبت دوماً تكاتفه مع قيادته الهاشمية الحكيمة، مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية بتشكيلاتها كافة التي تحرس أمن الوطن.
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