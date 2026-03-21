بلدية الطفيلة تتعامل مع إغلاقات طرق بسبب تراكم الطمم والحجارة

بلدية الطفيلة الكبرى تتعامل مع إغلاقات طرق بسبب تراكم الطمم والحجارة
السبت، 21-03-2026 02:59 م

الوكيل الإخباري-    واصلت فرق الطوارئ في بلدية الطفيلة الكبرى أعمال إزالة كميات من الصخور والأتربة والطمم التي تراكمت على عدد من الطرق الرئيسة والفرعية ضمن مناطقها الإدارية الخمس، شملت وسط مدينة الطفيلة والعيص ووادي زيد والعين البيضاء وعيمة، وذلك نتيجة الانجرافات التي خلفتها الأمطار الرعدية الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين.

وعملت الفرق الميدانية على فتح الطرق المتضررة وإعادة تأهيلها لضمان عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، في وقت دعت فيه البلدية السائقين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، لا سيما مع استمرار الهطولات المطرية واحتمالية تجدد الانجرافات في بعض المواقع.


وأكدت البلدية إغلاق طريق المنصورة- شارع فلسطين (السيل)، بعد تعرضه لانجرافات وتراكم للحجارة والحصى، إلى حين إيجاد حلول فنية قادرة على استيعاب كميات مياه الأمطار المتدفقة في تلك المنطقة، حفاظاً على سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق.


وقال رئيس لجنة البلدية الدكتور محمد الخصبة، إن كوادر البلدية تعاملت مع إغلاقات عدة طالت طرقاً حيوية، من بينها مثلث البرنيس وطريق قمر ومواقع أخرى تأثرت بمداهمة السيول وتجمع الأتربة والحصى، مشيراً إلى أن الاستجابة كانت فورية وضمن خطة الطوارئ المعتمدة.


وأوضح، أن غرفة الطوارئ، وبالتنسيق مع مديري المناطق وفرق الصيانة، تابعت تصريف مياه الأمطار في العبارات الأنبوبية والصندوقية، حيث جرى تنظيفها من الطمي والأتربة وأغصان الأشجار لضمان انسيابية المياه والحد من تشكل تجمعات مائية قد تشكل خطراً على السلامة العامة.


وأضاف، أن كوادر البلدية أجرت جولات ميدانية لتفقد جاهزية المعدات والآليات المستخدمة خلال المنخفض الجوي، بما في ذلك ماتورات الشفط وآليات الحفر، للتأكد من كفاءتها واستعدادها للتعامل مع أي مستجدات.

 
 


