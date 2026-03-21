بلدية الطفيلة تتعامل مع إغلاقات طرق بسبب تراكم الطمم والحجارة

وعملت الفرق الميدانية على فتح الطرق المتضررة وإعادة تأهيلها لضمان عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، في وقت دعت فيه البلدية السائقين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، لا سيما مع استمرار الهطولات المطرية واحتمالية تجدد الانجرافات في بعض المواقع.
وأكدت البلدية إغلاق طريق المنصورة- شارع فلسطين (السيل)، بعد تعرضه لانجرافات وتراكم للحجارة والحصى، إلى حين إيجاد حلول فنية قادرة على استيعاب كميات مياه الأمطار المتدفقة في تلك المنطقة، حفاظاً على سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق.
وقال رئيس لجنة البلدية الدكتور محمد الخصبة، إن كوادر البلدية تعاملت مع إغلاقات عدة طالت طرقاً حيوية، من بينها مثلث البرنيس وطريق قمر ومواقع أخرى تأثرت بمداهمة السيول وتجمع الأتربة والحصى، مشيراً إلى أن الاستجابة كانت فورية وضمن خطة الطوارئ المعتمدة.
وأوضح، أن غرفة الطوارئ، وبالتنسيق مع مديري المناطق وفرق الصيانة، تابعت تصريف مياه الأمطار في العبارات الأنبوبية والصندوقية، حيث جرى تنظيفها من الطمي والأتربة وأغصان الأشجار لضمان انسيابية المياه والحد من تشكل تجمعات مائية قد تشكل خطراً على السلامة العامة.
وأضاف، أن كوادر البلدية أجرت جولات ميدانية لتفقد جاهزية المعدات والآليات المستخدمة خلال المنخفض الجوي، بما في ذلك ماتورات الشفط وآليات الحفر، للتأكد من كفاءتها واستعدادها للتعامل مع أي مستجدات.
أخبار متعلقة
-
"سلطة البترا" تدعو لتوخي الحيطة والابتعاد عن مجاري الأودية
-
الجيش: 36 صاروخا وطائرة مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة في الأسبوع الثالث من الحرب
-
طالبة أردنية تلقي نفسها من طابق مرتفع في المستشفى
-
سلطة وادي الأردن تدعو للاستفادة من الهطولات المطرية وتخزينها
-
ولي العهد يستذكر معركة الكرامة
-
سلطة إقليم البترا: 595 زائرا للمدينة خلال أول أيام عيد الفطر
-
متصرف الرصيفة ومدير الأوقاف يشاركون المرضى في مستشفى الأمير فيصل فرحة العيد
-
بلدية بني عبيد تتعامل مع تجمعات لمياه الأمطار