بلدية الطيبة تمدد دوامها للاستفادة من إعفاءات المسقفات

وقالت البلدية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن تمديد الدوام يأتي بهدف التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الاستفادة من قرارات الخصومات والإعفاءات الحكومية على الغرامات على ضرائب الأبنية والأراضي "المسقفات".
وأشارت البلدية إلى انه بإمكان المواطنين كذلك التواصل هاتفيا على أرقام البلدية لغايات الاستعلام عن المبالغ المترتبة عليهم والحصول على رقم دفع إلكتروني، ضمن إجراءات التخفيف عن المواطنين وتعزيز جودة الخدمات.
