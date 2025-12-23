الثلاثاء 2025-12-23 12:30 م

بلدية الطيبة تمدد دوامها للاستفادة من إعفاءات المسقفات

بلدية الطيبة
بلدية الطيبة
الثلاثاء، 23-12-2025 11:24 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت بلدية لواء الطيبة، غربي اربد، عن تمديد ساعات الدوام الرسمي في أقسامها المالية لغاية الساعة الخامسة مساء حتى نهاية العام الحالي.

وقالت البلدية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن تمديد الدوام يأتي بهدف التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الاستفادة من قرارات الخصومات والإعفاءات الحكومية على الغرامات على ضرائب الأبنية والأراضي "المسقفات".


وأشارت البلدية إلى انه بإمكان المواطنين كذلك التواصل هاتفيا على أرقام البلدية لغايات الاستعلام عن المبالغ المترتبة عليهم والحصول على رقم دفع إلكتروني، ضمن إجراءات التخفيف عن المواطنين وتعزيز جودة الخدمات.

 
 


