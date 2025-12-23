بلدية الطيبة تمدد دوامها للاستفادة من إعفاءات المسقفات

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية لواء الطيبة، غربي اربد، عن تمديد ساعات الدوام الرسمي في أقسامها المالية لغاية الساعة الخامسة مساء حتى نهاية العام الحالي.

وقالت البلدية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن تمديد الدوام يأتي بهدف التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الاستفادة من قرارات الخصومات والإعفاءات الحكومية على الغرامات على ضرائب الأبنية والأراضي "المسقفات".