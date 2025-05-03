بلدية الكرك الكبرى تكرم عددا من عمال الوطن

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة بأن هذا التكريم الذي حضره عدد من أعضاء المجلس البلدي وحشد من أفراد المجتمع المحلي ومثقفي المحافظة يأتي تقديراً لعمال الوطن وتعبيرًا عن الامتنان لما يبذلونه من عمل يومي للحفاظ على نظافة المدينة وجمالها.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها هذه السواعد في سبيل الحفاظ على مظهر المدينة وبيئتها في مختلف الظروف الجوية.
وأشار رئيس الجمعية عبد الله المجالي إلى دور عمال الوطن في المحافظة على بيئة صحية خالية من الملوثات، مؤكدا اعتزازه بكامل كوادر البلدية وعملهم الدؤوب.
ودعا المواطنين إلى الشعور مع عامل الوطن والمساهمة في الحفاظ على نظافة المدينة، مقدما أجمل التهاني لهم في يومهم العالمي.
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