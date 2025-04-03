بلدية الكرك تحذر من الحفريات العشوائية

ودعت البلدية إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية والتنسيق المسبق قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية، مع توثيق الأوضاع لضمان إعادة الأمور إلى طبيعتها والحفاظ على السلامة العامة.
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