بلدية الكرك تحذر من الحفريات العشوائية

الوكيل الإخباري- أكدت بلدية الكرك الكبرى متابعتها لأعمال الحفر التي تنفذها مديرية إدارة سلطة المياه، مشيرة إلى رصد عمليات حفر عشوائية في عدد من الشوارع دون تنسيق مسبق، ما يشكل خطراً على المركبات والمشاة ويُربك الحركة المرورية.

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