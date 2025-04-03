الخميس 2025-04-03 03:55 م
 

بلدية الكرك تحذر من الحفريات العشوائية

بلدية الكرك
بلدية الكرك
 
الخميس، 03-04-2025 12:51 م

الوكيل الإخباري-   أكدت بلدية الكرك الكبرى متابعتها لأعمال الحفر التي تنفذها مديرية إدارة سلطة المياه، مشيرة إلى رصد عمليات حفر عشوائية في عدد من الشوارع دون تنسيق مسبق، ما يشكل خطراً على المركبات والمشاة ويُربك الحركة المرورية.

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ودعت البلدية إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية والتنسيق المسبق قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية، مع توثيق الأوضاع لضمان إعادة الأمور إلى طبيعتها والحفاظ على السلامة العامة.

 
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