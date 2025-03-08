بلدية الكرك تضبط طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

وأوضح رئيس القسم الصحي في البلدية، سند الحوراني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن القسم نفذ 24 جولة رقابية على المحال التجارية والأسواق خلال شهر رمضان، على فترتين مسائية وصباحية، نتج عنها تحرير 30 مخالفة جراء وقوع تجاوزات تتمثل بالنظافة وإعاقة حركة المرور ورخص مهن وضبوطات مواد غذائية منتهية الصلاحية.
وأكد اتخاذ البلدية لجميع الإجراءات القانونية في أية مخالفة تصلها أو يرصدها القسم الصحي.
وتهيب البلدية بالمواطنين الإبلاغ عن أية ملاحظات تتعلق بهذا الشأن عبر القنوات الرسمية أو من خلال الصفحة الرسمية للبلدية وصولا إلى التأكد من سلامة المنتجات قبل عرضها للبيع وحفاظًا على سلامة الجميع.
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