بلدية الكرك تضبط طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر قسم مراقبة الأسواق في بلدية الكرك الكبرى، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، اليوم السبت، طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري.

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وأوضح رئيس القسم الصحي في البلدية، سند الحوراني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن القسم نفذ 24 جولة رقابية على المحال التجارية والأسواق خلال شهر رمضان، على فترتين مسائية وصباحية، نتج عنها تحرير 30 مخالفة جراء وقوع تجاوزات تتمثل بالنظافة وإعاقة حركة المرور ورخص مهن وضبوطات مواد غذائية منتهية الصلاحية.