بلدية الكرك تضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر قسم مراقبة الأسواق في بلدية الكرك الكبرى، اليوم الخميس، مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري؛ نتيجة سوء التخزين في أحد المحال التجارية الواقعة، وسط المحافظة؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المحل التجاري.

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وأوضح رئيس القسم الصحي سند الحوراني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن القسم نفذ جولات رقابية على المحال التجارية والأسواق خلال الشهر الحالي، على فترتين مسائية وصباحية بلغت 40 جولة وتخللها تحرير 50 مخالفة، مؤكدا اتخاذ البلدية الإجراءات القانونية في أي مخالفة تصلها أو يرصدها القسم الصحي.