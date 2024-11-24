بلدية الكرك تعلن حالة الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض

ودعت البلدية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وعبارات تصريف مياه الأمطار؛ وذلك بسبب توقع تشكل السيول حسب النشرات الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية.
وأكدت البلدية، في بيان لها، مساء اليوم، أن جميع كوادر الطوارئ متواجدون في الميدان وعلى استعداد لاستقبال الملاحظات خلال ساعات المنخفض وتساقط الأمطار على الرقمين: 0798746738 ، 0799803343.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يحذر من الحالة الجوية
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يدين الاعتداء على رجال الأمن العام ويشيد بإحباط محاولتي التسلل على الحدود
-
رئيس بلدية إربد: سنتخذ إجراءات جديدة لتنظيم سوق البالة
-
الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم
-
بيان من عشيرة المعايطة بشأن احداث الرابية
-
ضريبة الدخل: 7500 مكلف تقدموا بطلبات التسوية والمصالحة
-
الهيئة الخيرية الهاشمية: وصول دفعة جديدة من المواد الإغاثية لغزة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة العبيدين