بلدية الكرك تعلن حالة الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية الكرك الكبرى، اليوم الأحد، حالة الطوارئ المتوسطة في مختلف المناطق التابعة للبلدية نظراً للظروف الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

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ودعت البلدية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وعبارات تصريف مياه الأمطار؛ وذلك بسبب توقع تشكل السيول حسب النشرات الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية.