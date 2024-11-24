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بلدية الكرك تعلن حالة الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض

بلدية الكرك
بلدية الكرك
الأحد، 24-11-2024 10:55 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت بلدية الكرك الكبرى، اليوم الأحد، حالة الطوارئ المتوسطة في مختلف المناطق التابعة للبلدية نظراً للظروف الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

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ودعت البلدية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وعبارات تصريف مياه الأمطار؛ وذلك بسبب توقع تشكل السيول حسب النشرات الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية.


وأكدت البلدية، في بيان لها، مساء اليوم، أن جميع كوادر الطوارئ متواجدون في الميدان وعلى استعداد لاستقبال الملاحظات خلال ساعات المنخفض وتساقط الأمطار على الرقمين: 0798746738 ، 0799803343.

 
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