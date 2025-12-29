الإثنين 2025-12-29 08:36 م

بلدية الهاشمية تعلن إغلاق شارع وادي أبو الزيغان

الإثنين، 29-12-2025 06:09 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت بلدية الهاشمية الجديدة عن إغلاق شارع وادي أبو الزيغان بسبب غزارة الأمطار .اضافة اعلان


وقالت البلدية في بيان لها اليوم الاثنين إنها أغلقت الشارع بالتنسيق مع الجهات المعنية في اللواء، موضحة أن الإجراء يأتي حرصاً على سلامة المواطنين وسير المركبات، نظراً لتدفق كميات كبيرة من المياه في مجرى الوادي.

ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات الجهات المختصة، وعدم المغامرة بعبور المجاري المائية أثناء هطول الأمطار.
 
 


