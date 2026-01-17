السبت 2026-01-17 05:04 م

بلدية الهاشمية: فتح شارع أبو الزيغان أمام حركة المركبات

السبت، 17-01-2026 02:23 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت بلدية الهاشمية، اليوم السبت، عن فتح شارع أبو الزيغان (الغربي والشرقي) بالكامل أمام حركة المركبات، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة إثر المنخفض الجوي الأخير.اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة البلدية، حسين بولاد، إن فرق البلدية تعاملت خلال المنخفض الجوي الأخير مع نحو 80 ملاحظة طوارئ، تنوّعت بين تدخلات لشفط مياه الأمطار التي داهمت منازل، وارتفاع منسوب المياه في الشوارع، وسحب مركبات علقت في مناطق تجمعات المياه.

وبيّن بولاد أن فرق البلدية ما تزال تعمل على تنظيف الأودية ومجاري السيول في مناطق البلدية، شاكراً تعاون المواطنين مع إرشادات البلدية، ومثمّناً جهود جميع المؤسسات والأجهزة المشاركة خلال المنخفض.
 
 


