بلدية الوسطية ترفع 315 طنًا من النفايات خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري- رفعت كوادر بلدية الوسطية في محافظة إربد نحو 315 طناً من النفايات خلال عطلة عيد الأضحى، ضمن جهودها للحفاظ على النظافة العامة واستدامة الخدمات البيئية في مختلف مناطق اللواء. اضافة اعلان





وقال رئيس قسم البيئة في البلدية، محمد مهيدات، إن البلدية وضعت خطة عمل خاصة للتعامل مع الزيادة في كميات النفايات خلال فترة العيد، شملت تخصيص حاويات وضاغطات لجمع مخلفات الأضاحي في جميع المناطق التابعة للبلدية.



وأضاف، أن كوادر القسم عملت على مدار الساعة لضمان ديمومة خدمات النظافة، فيما جرى تعقيم ضاغطات النفايات بشكل دوري حفاظاً على الصحة العامة والبيئة.



من جهته، ثمن رئيس لجنة بلدية الوسطية المهندس فتحي الخصاونة، جهود كوادر البلدية التي واصلت عملها خلال عطلة عيد الأضحى، مشيداً بالدور الذي قام به عمال الوطن في المحافظة على نظافة المناطق التابعة للبلدية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وأكد، حرص البلدية على مواصلة تطوير مستوى الخدمات البيئية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف الظروف والمناسبات بما يضمن الحفاظ على البيئة والصحة العامة.









