بلدية بني عبيد تبدأ استعداداتها للاحتفال بيوم العلم

الوكيل الإخباري- بدأت بلدية بني عبيد في محافظة إربد، استعداداتها للاحتفال بيوم العلم الذي يصادف في السادس عشر من نيسان، من خلال تنفيذ أعمال تزيين شوارع ومرافق اللواء بالأعلام الأردنية، تعبيرا عن الاعتزاز براية الوطن ورمز سيادته.





وقالت رئيسة لجنة البلدية المهندسة منار الردايدة، إن هذه الاستعدادات تأتي في إطار تعزيز قيم الانتماء الوطني وترسيخ معاني الولاء للقيادة الهاشمية، مشيرة إلى أن رفع العلم الأردني في مختلف مناطق اللواء يجسد مشاعر الفخر التي يحملها أبناء المجتمع المحلي.



وأضافت أن هذه المناسبة الوطنية تشكل محطة مهمة لاستحضار دلالات العلم الأردني وما يمثله من تاريخ عريق ووحدة وطنية راسخة، مؤكدةً أن البلدية تحرص على مشاركة المواطنين هذه المناسبة بما يعكس روح الاعتزاز والهوية الوطنية.



وبينت الردايدة، أن العلم الأردني سيبقى خفاقا عاليا، شاهدا على مسيرة الوطن المليئة بالإنجازات، وعلى عزيمة أبنائه في مواصلة البناء والتقدم.







