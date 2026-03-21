بلدية بني عبيد تتعامل مع تجمعات لمياه الأمطار

12:28 ص

الوكيل الإخباري- واصلت كوادر بلدية بني عبيد في محافظة إربد، اليوم الجمعة، عملها الميداني للتعامل مع آثار الحالة الجوية، خاصة تجمعات مياه الأمطار في عدد من المواقع ضمن مناطق اختصاصها.





وقالت البلدية في بيان، إن فرق الطوارئ تعمل بكامل جاهزيتها على فتح مناهل تصريف المياه وتنظيفها، ومعالجة تجمعات المياه لضمان انسيابية الحركة والحفاظ على السلامة العامة.



وأضافت أن كوادرها تواصل انتشارها في الميدان لمتابعة أي ملاحظات أو بلاغات ترد من المواطنين، والتعامل معها بشكل فوري، ضمن خطط الطوارئ المعتمدة.



ودعت البلدية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى عبر الرقم المخصص (0778505111)، مؤكدة حرصها على تقديم أفضل الخدمات والتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.









