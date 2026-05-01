بلدية بني عبيد تنفذ تحسينات مرورية على طريق إربد- عمان لتعزيز السلامة العامة

الوكيل الإخباري- أنهت بلدية بني عبيد تنفيذ حزمة من التدخلات المرورية في محيط مسجد ظفار على طريق إربد- عمان، ضمن خطتها الرامية إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز السلامة العامة في المنطقة.





وشملت الأعمال، توسعة عدد من المسارب الحيوية في الموقع، لا سيما المسرب باتجاه مناشير الحجر، والمسرب المؤدي إلى منطقة مخيم الشهيد عزمي المفتي، ما يسهم في تنظيم حركة السير والتخفيف من الاختناقات المرورية التي يشهدها الموقع.



وقال رئيس قسم الطرق والأبنية في البلدية، المهندس أحمد شطناوي، إن هذه التدخلات جاءت استجابة للازدياد الملحوظ في حجم الحركة المرورية، وحرصاً من البلدية على توفير بيئة مرورية آمنة ومريحة للمواطنين، مشيراً إلى أن الأعمال نفذت وفق خطة هندسية مدروسة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



وأضاف، أن البلدية عملت على تنظيم حركة السير على التقاطع بما يضمن انسيابية أفضل للمركبات المتجهة نحو مناشير الحجر وشارع ال 100، وكذلك المركبات القادمة من مناشير الحجر باتجاه شارع إربد- عمّان، إلى جانب إعادة تموضع الإشارة الضوئية بما يسهم في تحسين تدفق الحركة المرورية والحد من الازدحامات.





