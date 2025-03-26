بلدية بني عبيد تهيئ مرافقها لاستقبال العيد

الوكيل الإخباري- أنهت بلدية بني عبيد تحضيراتها بتهيئة مرافقها لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

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وقال رئيس لجنة البلدية المهندس جمال أبو عبيد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن كواد البلدية فرغت من تجهيز وتحضير المرافق لاستقبال المواطنين والزائرين خلال عطلة عيد الفطر بالتركيز على المرافق التي عادة ما تكون مقصدا لهم في مثل هذه المناسبات.



وأشار إلى أنه جرى تجهيز الحدائق العامة لاستقبال العائلات والأطفال خلال عيد الفطر، وتنفيذ عملية تنظيف شاملة للحدائق ورفع النفايات والأتربة إلى جانب حملات الرش والتعشيب.



وأوضح أنه جرى تنفيذ حملات نظافة شاملة أمام المساجد والساحات المحيطة بها المخصصة لصلاة العيد، كما جرى تشذيب الأشجار وزراعة الأزهار، وتوفير مقاعد ومظلات لضمان راحة الزوار.