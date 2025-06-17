بلدية بيرين ومؤسسة "سواء" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التمكين السياسي

وتهدف المذكرة إلى تنفيذ مشروع يعنى بالتمكين السياسي في قضاء بيرين، من خلال تعزيز وعي الشباب والشابات، وتحفيز مشاركتهم الفاعلة بالحياة السياسية والمجتمعية.
وأعرب رئيس بلدية بيرين، وهبي الزواهرة، عن اعتزازه باستمرار الشراكة مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، مشيدا بالدور الريادي لمؤسسة "سواء" في تعزيز التكامل مع المؤسسات الوطنية، والعمل المشترك نحو تحقيق أثر تنموي ملموس، خاصة في مجال تمكين الشباب سياسيا.
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