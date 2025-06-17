بلدية بيرين ومؤسسة "سواء" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التمكين السياسي

الوكيل الإخباري- وقعت بلدية بيرين الجديدة في محافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم وتعاون مع مؤسسة "سواء" للتنمية المجتمعية، ضمن إطار برنامج "تمكين" لدعم المشاريع السياسية، بتنفيذ من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.

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وتهدف المذكرة إلى تنفيذ مشروع يعنى بالتمكين السياسي في قضاء بيرين، من خلال تعزيز وعي الشباب والشابات، وتحفيز مشاركتهم الفاعلة بالحياة السياسية والمجتمعية.