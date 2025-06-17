الثلاثاء 2025-06-17 05:46 م
 

بلدية بيرين ومؤسسة "سواء" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التمكين السياسي

بلدية بيرين
بلدية بيرين
 
الثلاثاء، 17-06-2025 04:35 م

الوكيل الإخباري-   وقعت بلدية بيرين الجديدة في محافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم وتعاون مع مؤسسة "سواء" للتنمية المجتمعية، ضمن إطار برنامج "تمكين" لدعم المشاريع السياسية، بتنفيذ من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.

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وتهدف المذكرة إلى تنفيذ مشروع يعنى بالتمكين السياسي في قضاء بيرين، من خلال تعزيز وعي الشباب والشابات، وتحفيز مشاركتهم الفاعلة بالحياة السياسية والمجتمعية.


وأعرب رئيس بلدية بيرين، وهبي الزواهرة، عن اعتزازه باستمرار الشراكة مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، مشيدا بالدور الريادي لمؤسسة "سواء" في تعزيز التكامل مع المؤسسات الوطنية، والعمل المشترك نحو تحقيق أثر تنموي ملموس، خاصة في مجال تمكين الشباب سياسيا.

 
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