بلدية جرش الكبرى تعقد مؤتمراً صحفياً بشأن استثمار منطقة دوار القيروان

وأكد رئيس البلدية أحمد هاشم العتوم خلال المؤتمر، حرص البلدية على الاستماع إلى جميع وجهات النظر لضمان اتخاذ قرار يخدم المصلحة العامة ويحترم الطابع البيئي والتراثي للموقع، مشيرًا إلى أهمية الشفافية والتشاركية في صنع القرار.
كما وأكد العتوم، بأن المشاريع الحيوية يتم دراستها وفق أسس علمية وبالتشاور المباشر مع الخبراء والمجتمع المحلي، مبينًا حرص البلدية على تعزيز الشراكة المجتمعية الحقيقية التي تسهم في تحقيق قرارات أكثر توازناً ونجاحاً، بما يخدم سكان المنطقة ويحافظ على هويتها البيئية والتراثية.
وأشار عدد من المهندسين والمختصين وممثلي وسائل الإعلام إلى أهمية هذا اللقاء في خطوة تعكس التزام البلدية بفتح قنوات الحوار وإشراك المجتمع في صنع القرارات الحيوية.
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