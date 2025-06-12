الخميس 2025-06-12 09:34 م
 

بلدية جرش الكبرى تعقد مؤتمراً صحفياً بشأن استثمار منطقة دوار القيروان

بلدية جرش الكبرى
بلدية جرش الكبرى
 
الخميس، 12-06-2025 08:30 م

الوكيل الإخباري-   عقدت بلدية جرش الكبرى، اليوم الخميس، بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين فرع جرش مؤتمراً صحفياً بشأن استثمار منطقة دوار القيروان المجاورة لنبع القيروان بمشاركة عدد من أصحاب الاختصاص وممثلي وسائل الإعلام بهدف تقديم رؤى مهنية وفنية حول المشروع المطروح.

اضافة اعلان


وأكد رئيس البلدية أحمد هاشم العتوم خلال المؤتمر، حرص البلدية على الاستماع إلى جميع وجهات النظر لضمان اتخاذ قرار يخدم المصلحة العامة ويحترم الطابع البيئي والتراثي للموقع، مشيرًا إلى أهمية الشفافية والتشاركية في صنع القرار.


كما وأكد العتوم، بأن المشاريع الحيوية يتم دراستها وفق أسس علمية وبالتشاور المباشر مع الخبراء والمجتمع المحلي، مبينًا حرص البلدية على تعزيز الشراكة المجتمعية الحقيقية التي تسهم في تحقيق قرارات أكثر توازناً ونجاحاً، بما يخدم سكان المنطقة ويحافظ على هويتها البيئية والتراثية.


وأشار عدد من المهندسين والمختصين وممثلي وسائل الإعلام إلى أهمية هذا اللقاء في خطوة تعكس التزام البلدية بفتح قنوات الحوار وإشراك المجتمع في صنع القرارات الحيوية.

 
gnews

أحدث الأخبار

5 شهداء بنيران مسيرة إسرائيلية بمخيم المغازي

فلسطين 5 شهداء بنيران مسيرة إسرائيلية بمخيم المغازي

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يؤكد أولوية وقف العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية عجلون تستكمل استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

بلدية جرش الكبرى

أخبار محلية بلدية جرش الكبرى تعقد مؤتمراً صحفياً بشأن استثمار منطقة دوار القيروان

جندي إسرائيلي يوجه سلاحه أثناء تركيب بوابة حديدية عند مدخل مخيم جنين في الضفة الغربية

فلسطين شهيد في جنين واقتحامات إسرائيلية واسعة بطولكرم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: أود أن أتجنب الصراع مع إيران

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الجزء الخلفي من طائرة تابعة لشركة طيران الهند بعد تحطمها

عربي ودولي نجاة شخص من تحطم الطائرة في الهند



 
 





الأكثر مشاهدة