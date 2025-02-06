 
الخميس 2025-02-06 10:29 م
 

بلدية جرش الكبرى تغلق شارعًا فرعيًا بعد ظهور تصدعات

اغلاق شارع فرعي في جرش
اغلاق شارع فرعي في جرش
الخميس، 06-02-2025 09:27 م

الوكيل الإخباري-    أغلقت بلدية جرش الكبرى الشارع المار بمحاذاة كريم هايبر ماركت سابقا بشارع الملك عبدالله الأول المفرق بإتجاه الشمال والذي يصل إلى دوار الشهداء أمام مسجد خليل الرحمن وذلك بعد ظهور تصدعات بالأسفلت نتيجة الأمطار و وجود تجريف قديم لقطعة أرض محاذية.

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ودعت البلدية المواطنين إلى استخدام الطرق البديلة المتوفرة بالموقع حفاظا على سلامتهم.

 
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