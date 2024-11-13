بلدية جرش تبحث التعاون مع المعهد الجمهوري الدولي

وأكد العتوم أهمية اللقاء الذي جرى خلاله مناقشة الأنشطة التي ينفذها المعهد الجمهوري بالتعاون مع البلدية ووحدة تمكين المرأة، إلى جانب الخدمات التي تقدمها الوحدة للسيدات في المحافظة.
وأشار إلى أن البلدية مستعدة للشراكة مع المعهد الجمهوري في مشاريع تخدم وحدة تمكين المرأة والمجتمع ، لافتا إلى أهمية التعاون لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الدعم اللازم للسيدات في المحافظة جرش .
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