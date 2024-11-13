 
الأربعاء 2024-11-13 10:10 م
 

بلدية جرش تبحث التعاون مع المعهد الجمهوري الدولي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الأربعاء، 13-11-2024 09:37 م

الوكيل الإخباري-   -بحث رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم، مع أعضاء من برنامج الحكم المحلي في المعهد الجمهوري الدولي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، آليات التعاون المشترك.

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وأكد العتوم أهمية اللقاء الذي جرى خلاله مناقشة الأنشطة التي ينفذها المعهد الجمهوري بالتعاون مع البلدية ووحدة تمكين المرأة، إلى جانب الخدمات التي تقدمها الوحدة للسيدات في المحافظة.


وأشار إلى أن البلدية مستعدة للشراكة مع المعهد الجمهوري في مشاريع تخدم وحدة تمكين المرأة والمجتمع ، لافتا إلى أهمية التعاون لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الدعم اللازم للسيدات في المحافظة جرش .

 
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