بلدية جرش تبحث التعاون مع المعهد الجمهوري الدولي

الوكيل الإخباري- -بحث رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم، مع أعضاء من برنامج الحكم المحلي في المعهد الجمهوري الدولي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، آليات التعاون المشترك.

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وأكد العتوم أهمية اللقاء الذي جرى خلاله مناقشة الأنشطة التي ينفذها المعهد الجمهوري بالتعاون مع البلدية ووحدة تمكين المرأة، إلى جانب الخدمات التي تقدمها الوحدة للسيدات في المحافظة.