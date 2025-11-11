بلدية جرش تستعرض إنجازاتها وتكشف خططاً خدمية

11:54 م

الوكيل الإخباري- عقدت بلدية جرش الكبرى، اليوم الثلاثاء، في قاعة البلدية اجتماعًا موسعًا جرى خلاله استعراض أبرز الإنجازات والمشاريع المنفذة خلال الفترة الماضية إلى جانب مناقشة الخطط المستقبلية التي تستهدف تطوير الخدمات وتعزيز التنمية المحلية في المدينة.





وأشاد رئيس لجنة مجلس المحافظة، الدكتور جهاد دعدره، بجهود البلدية، مؤكدًا دعم المجلس لكافة المشاريع التطويرية والخدمية التي تسهم في الارتقاء بواقع المدينة.



وأكد رئيس لجنة البلدية محمد بني ياسين أن البلدية حققت خلال الفترة الماضية وفراً ماليًا ملموسًا في عوائدها ومصاريفها، مشيرًا إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع مؤسسات وطنية منها مؤسسة الضمان الاجتماعي والأمن العام وشركة الكهرباء، إلى جانب تنفيذ مشاريع لتعبيد الطرق داخل التنظيم وخارجه شملت طريق البركتين والجبارات ومواقع أخرى.



وأضاف أن البلدية أنجزت استبدال نحو 12,700 وحدة إنارة تقليدية بأخرى موفرة للطاقة (LED)، فيما يجري استبدال ما تبقّى من 4,500 وحدة، مبينًا أن خطة البلدية تتضمن تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية جديدة تشمل صيانة الحدائق العامة مثل حديقة الجيش ومتنزه البلدية وإنشاء مأوى للكلاب الضالة، إضافة إلى تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء.



وأشار بني ياسين إلى أن مجمع الانطلاق ما يزال بحاجة إلى استثمار أمثل إذ يُستخدم حاليًا 7 مخازن فقط من أصل 38، مُشيرًا إلى أن البلدية تعمل على تفعيل المجمع من خلال مشاريع جديدة منها مشروع الطاقة الشمسية الذي سيغطي مناطق واسعة من المدينة ويدعم استدامة الإنارة في المواقع السياحية.



وثمن أعضاء المجلس الدكتور محمد العتوم والمهندس أشرف الديري وأحمد القادري جهود البلدية وطرحوا عددًا من الأفكار من بينها إنشاء مشتل خاص بالبلدية لتعزيز الزراعة المستدامة، واستغلال مجمع الانطلاق لتشجيع الاستثمار، وتوفير ممرات لذوي الاحتياجات الخاصة في المواقع العامة.



وعرض مدير الدائرة الهندسية المهندس سمير بيانًا بأبرز أعمال البلدية في مجالات النظافة والطرق والإنارة مشيرًا إلى إزالة الأنقاض والتشوهات البصرية وبناء جدران استنادية وتنفيذ حملات نظافة ورش مبيدات للحشرات والقوارض بالتعاون مع عدد من الجهات، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين الواقع الخدمي.



وقدمت المهندسة وفاء حوامدة عرضًا لمشروعات تأهيل المواقع السياحية وربط المدينة السياحية بالمنطقة الحضرية، وتأهيل الساحة الهاشمية والحمامات الشرقية والسوق العتيق بما يسهم في تعزيز بقاء السائح وزيادة العوائد الاقتصادية للمدينة، إلى جانب تطوير النُزُل السياحية.



واستعرضت المهندسة فاتن زبون مشروع إعادة تأهيل الدواوير بما يتناسب مع طبيعة المدينة، وتأهيل شارع الترخيص ليصبح مساحة مجتمعية تضم حدائق مرور للأطفال وأكشاكًا ومسارات للدراجات ومناطق للجلوس.