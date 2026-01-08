بلدية جرش تعرض إنجازاتها المقدمة للمواطنين

07:14 م

الوكيل الإخباري- عقدت بلدية جرش الكبرى في مقرها اليوم مؤتمراً صحفياً لعدد من ممثلي المواقع الإلكترونية والصحف اليومية والرسمية والإذاعات المحلية لعرض أبرز إنجازاتها والخدمات التي قدمتها للمواطنين خلال الفترة الماضية. اضافة اعلان





وأكد رئيس لجنة البلدية محمد بني ياسين، الذي ترأس الاجتماع، أن هذا المؤتمر يأتي في إطار نهج البلدية القائم على الشفافية وإطلاع الرأي العام على ما أُنجز خلال الفترة الماضية بطريقة واضحة وأرقام دقيقة، مبيناً أن البلدية تعاملت مع المرحلة منذ السابع من تموز الماضي باعتبارها مرحلة ترتيب أولويات ركزت خلالها على الملفات الخدمية والمالية والإدارية الأكثر إلحاحاً بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الانضباط المؤسسي داخل البلدية.



وأشار إلى أنه في مجال النظافة وإدارة النفايات الصلبة، نفذت البلدية حملات نظافة واسعة شملت مختلف أحياء المدينة والوسط التجاري، ترافقت مع إعادة هيكلة إدارة النفايات وتقسيم مدينة جرش إلى مناطق وأحياء عمل واضحة ومعالجة البؤر الساخنة.



وبين أن كمية النفايات اليومية ارتفعت من 65–70 طناً إلى ما بين 100–120 طناً يومياً، نتيجة توسيع نطاق العمل وتحسين كفاءة الجمع، فيما جرى رفع عدد آليات النظافة العاملة من 9 آليات إلى 18 آلية موزعة حسب الاحتياج الفعلي لكافة المناطق، لافتاً إلى أن البلدية تدرس حالياً بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية إنشاء محطة تحويلية للنفايات.



وفي مجال ضبط المحروقات وترشيد الاستهلاك، أكد أن البلدية اتخذت إجراءات رقابية هدفت إلى الحد من الهدر وتنظيم استخدام الآليات من خلال منع حركة المركبات إلا للأغراض الرسمية وبموجب أوامر حركة موقعة، ومنع مبيت المركبات خارج حرم البلدية، وإلزام السائقين بالصيانة الدورية داخل مشاغل البلدية، إلى جانب تفعيل نظام التتبع الإلكتروني (GPS).



وأشار إلى أنه تم اعتماد هيكل تنظيمي معتمد من وزارة الإدارة المحلية يراعي خصوصية بلدية جرش الكبرى، وتكليف كوادر مؤهلة لإدارة الموارد البشرية واستثمار الكفاءات في مواقعها الإدارية والفنية بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء وجودة الخدمات.



واستعرض مؤشرات إيجابية أبرزها ارتفاع نسبة الإيرادات بنسبة 47% مقابل خفض النفقات بنسبة 25%، إضافة إلى تنفيذ تسويات لفوائد القروض والحساب المكشوف لدى بنك تنمية المدن والقرى وتسوية الديون المتراكمة لصالح الضمان الاجتماعي. مشيراً إلى خفض تكاليف الكهرباء والإنارة وصيانتها من خلال استبدال 13,070 وحدة إنارة بوحدات موفرة للطاقة، وتقليص كلف نقل أعمدة الكهرباء بنسبة 60% بالتعاون مع شركة الكهرباء.



وأكد أن الإيرادات والتحصيلات خلال الفترة من 7/7/2025 ولغاية 31/12/2025 سجلت ارتفاعًا بنسبة 33% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مبيناً أن قرار مجلس الوزراء بتمديد الإعفاءات والخصومات حتى 31 آذار 2026 أسهم في زيادة الإقبال على تسديد الذمم المالية المترتبة على المواطنين وتحقيق المصلحة العامة وتخفيف الأعباء المالية.



وفي مجال الطرق والبنية التحتية، أوضح أن البلدية طرحت عطاءات فتح وتعبيد بقيمة 456 ألف دينار، شملت تعبيد 45 ألف متر مربع موزعة على 32 شارعًا داخل وخارج التنظيم، إضافة إلى إعادة إنشاء شارع خلف مبنى البلدية مع جدار استنادي، وتنفيذ عطاءات للترقيعات وفتح شوارع ترابية بمساحة 30 ألف متر مربع.



وأكد أن البلدية تولي اهتماماً خاصاً بتأهيل الحدائق والميادين العامة، إلى جانب رفع جاهزية وحدة إدارة الأزمات والطوارئ والاستعداد لمواسم الشتاء والتعامل مع الملاحظات الواردة من المواطنين بما يحافظ على سلامتهم وممتلكاتهم.



وبين أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية، أبرزها إعادة تأهيل شارع وصفي التل المدخل السياحي لمدينة جرش، ومشروع السوق الشعبي للخضار والفواكه، وتوسعة المدينة الحرفية، وإنشاء حديقة طولية في منطقة الخريشية، وربط المدينة الأثرية بالمدينة الحضرية، ومشروع إنارة المدينة الأثرية بما يعزز الواقع الخدمي والسياحي للمدينة.

