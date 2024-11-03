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بلدية جرش تغلق محيط الوسط التجاري أمام المركبات

اعمال تعبيد في الوسط التجاري
اعمال تعبيد في الوسط التجاري
الأحد، 03-11-2024 07:25 م

الوكيل الإخباري-    أغلقت بلدية جرش الكبرى محيط موقع البلاط في الوسط التجاري، أمام حركة المركبات.

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وقال رئيس البلدية أحمد هاشم العتوم إن الإغلاق سينفذ مساء اليوم الأحد ويستمر لحين الانتهاء من جميع أعمال التعبيد.


وأهاب بالمواطنين ومرتادي الوسط التجاري بضرورة أبعاد مركباتهم من منطقة العمل وعدم عرض البضائع على الأرصفة لعدم إعاقة العمل.

 
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