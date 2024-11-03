بلدية جرش تغلق محيط الوسط التجاري أمام المركبات

وقال رئيس البلدية أحمد هاشم العتوم إن الإغلاق سينفذ مساء اليوم الأحد ويستمر لحين الانتهاء من جميع أعمال التعبيد.
وأهاب بالمواطنين ومرتادي الوسط التجاري بضرورة أبعاد مركباتهم من منطقة العمل وعدم عرض البضائع على الأرصفة لعدم إعاقة العمل.
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