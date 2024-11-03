بلدية جرش تغلق محيط الوسط التجاري أمام المركبات

الوكيل الإخباري- أغلقت بلدية جرش الكبرى محيط موقع البلاط في الوسط التجاري، أمام حركة المركبات.

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وقال رئيس البلدية أحمد هاشم العتوم إن الإغلاق سينفذ مساء اليوم الأحد ويستمر لحين الانتهاء من جميع أعمال التعبيد.