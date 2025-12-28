بلدية رابية الكورة تمدد دوام ضريبة الأبنية حتى 5 مساء

وقالت البلدية في بيان اليوم الأحد، إن القرار يأتي للتسهيل على المواطنين والمكلفين، ومنحهم الفرصة لتسديد ما عليهم من ضرائب قبل نهاية العام، للاستفادة من الإعفاء.
وأوضحت البلدية أن الدوام في المديرية سيكون حتى الخامسة مساءً طيلة أيام الأسبوع الحالي، ولغاية يوم الأربعاء 31 كانون الأول.
