بلدية رابية الكورة تمدد دوام ضريبة الأبنية حتى 5 مساء

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية رابية الكورة في لواء الكورة غرب إربد تمديد ساعات الدوام بمديرية ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) حتى الخامسة مساء، وذلك حتى نهاية العام الحالي.

وقالت البلدية في بيان اليوم الأحد، إن القرار يأتي للتسهيل على المواطنين والمكلفين، ومنحهم الفرصة لتسديد ما عليهم من ضرائب قبل نهاية العام، للاستفادة من الإعفاء.