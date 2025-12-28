الأحد 2025-12-28 09:35 م

بلدية رابية الكورة تمدد دوام ضريبة الأبنية حتى 5 مساء

الأحد، 28-12-2025 08:37 م

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية رابية الكورة في لواء الكورة غرب إربد تمديد ساعات الدوام بمديرية ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) حتى الخامسة مساء، وذلك حتى نهاية العام الحالي.

وقالت البلدية في بيان اليوم الأحد، إن القرار يأتي للتسهيل على المواطنين والمكلفين، ومنحهم الفرصة لتسديد ما عليهم من ضرائب قبل نهاية العام، للاستفادة من الإعفاء.


وأوضحت البلدية أن الدوام في المديرية سيكون حتى الخامسة مساءً طيلة أيام الأسبوع الحالي، ولغاية يوم الأربعاء 31 كانون الأول.

 
 








