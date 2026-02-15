بلدية سهل حوران تبحث وسفير الاتحاد الأوروبي التعاون التنموي

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة بلدية سهل حوران وليد القرعان اليوم الأحد، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير-كريستوف شاتزيسافاس، تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الخدمية والتنموية والاستثمارية.

