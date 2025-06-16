بلدية طبقة فحل تبدأ بتأهيل الأرصفة والجزر الوسطية بوسطها التجاري

وقال رئيس البلدية كُثيب الغزاوي، اليوم الاثنين، إن المشروع البالغ تكلفته 93 ألف دينار من صندوق البلدية يأتي بهدف توسعة طريق الاغوار الدولي المخترق للسوق التجاري وتسهيل حركة المركبات وضمان انسيابية الحركة المرورية وعملية التسوق للمواطنين .
وأشار الى ما يمثله تأهيل الأرصفة الجانبية بمساحة مناسبة من أهمية في استكمال خطة البلدية في تنظيم الوسط التجاري والتي بدأتها نهاية العام الماضي في ترحيل أصحاب بسطات الخضار العشوائية الى السوق الشعبي الجديد الذي استحدثته البلدية بتكلفة تزيد عن 55 ألف دينار مع تقديم حوافز للمستفيدين من السوق عبر تسهيلات في عقود الإيجار ما انعكس إيجابا في تحسين جودة الخدمات.
وأكد الغزاوي، مواصلة البلدية لجهودها في منع أي سلبيات بيئية وصحية واعتداءات على حرم الطريق العام في الوسط التجاري سواء من المحال التجارية أو البسطات، والتي كانت مبعثا لشكاوى المواطنين وزوار المنطقة تحقيقا للمصلحة العامة.
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