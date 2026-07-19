بلدية عجلون تبحث تعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي

وأكد البشابشة أن عجلون تحظى باهتمام ملكي تجسد في إقامة مشروع التلفريك الذي يعد رافعة اقتصادية وسياحية أسهم باستقطاب آلاف الزوار للاستمتاع بما تزخر به عجلون من طبيعة خلابة وإرث تاريخي ممتد إلى عصور بعيدة.
وعرض البشابشة عدد من المشاريع التي تسعى البلدية إلى اظهارها إلى حيز الوجود من خلال الشراكة مع الجهات الداعمة والمانحة أبرزها إقامة مبنى للبلدية يتوافق مع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة والابنية الخضراء بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين والتخلص من المباني المتباعدة .
وفي نهاية اللقاء سلم البشابشة السفير درعاً باسم البلدية تقديراً لدور الاتحاد الأوروبي في تنفيذ برامج مشتركة.
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