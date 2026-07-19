بلدية عجلون تبحث تعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة البلدية المهندس محمد البشابشة مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة بيير كريستوف تشاتزيسافاس سبل تعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهم بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية .

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وأكد البشابشة أن عجلون تحظى باهتمام ملكي تجسد في إقامة مشروع التلفريك الذي يعد رافعة اقتصادية وسياحية أسهم باستقطاب آلاف الزوار للاستمتاع بما تزخر به عجلون من طبيعة خلابة وإرث تاريخي ممتد إلى عصور بعيدة.



وعرض البشابشة عدد من المشاريع التي تسعى البلدية إلى اظهارها إلى حيز الوجود من خلال الشراكة مع الجهات الداعمة والمانحة أبرزها إقامة مبنى للبلدية يتوافق مع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة والابنية الخضراء بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين والتخلص من المباني المتباعدة .