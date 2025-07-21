بلدية غرب إربد تبحث تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني

09:47 م

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة بلدية غرب إربد، محمد القضاة، أهمية تعزيز الشراكة والتواصل مع مختلف مكونات المجتمع المحلي، بما في ذلك الأندية الرياضية والجمعيات الخيرية والمنتديات الثقافية، بهدف دعم مسيرة العمل البلدي وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في اللواء، في إطار نهج البلدية الرامي إلى تفعيل دور هذه المؤسسات في رسم الأولويات الخدمية والتنموية، وتمكينها من الإسهام في تطوير الواقع المجتمعي، لا سيما في الجوانب الشبابية والثقافية والبيئية.



وأشار القضاة إلى سعي البلدية لفتح قنوات تواصل فعّالة مع هذه الجهات، من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة، وتنفيذ برامج ومبادرات نوعية تخدم الصالح العام، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً أوسع مع الأندية الرياضية لتوفير بيئات آمنة ومحفزة للشباب، إلى جانب دعم المبادرات الثقافية والمجتمعية التي تطلقها الجمعيات والمنتديات المحلية.



وشدد على التزام البلدية بدراسة المقترحات والمطالب التي تقدمت بها الجهات المشاركة، والعمل على ترجمتها إلى إجراءات عملية ضمن الإمكانات المتاحة، مؤكداً أن إشراك المجتمع المدني يُعدّ ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية.



وأعرب ممثلو المؤسسات المشاركة عن تقديرهم لانفتاح البلدية واستعدادها للتعاون، مؤكدين أهمية توحيد الجهود لخدمة أبناء اللواء، والارتقاء بالواقع الخدمي والثقافي والرياضي فيه.

