بلدية غرب إربد تستكمل أعمال الصيانة في شارع العشرين

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الوكيل الإخباري- استكملت كوادر بلدية غرب إربد، اليوم الأحد، أعمال الصيانة في شارع العشرين، وذلك ضمن خطتها التشغيلية الهادفة إلى معالجة الهبوطات والتشققات في الطرق الحيوية. اضافة اعلان





وبحسب بيان للبلدية، شملت الأعمال تنفيذ ترقيعات موضعية في عدد من المواقع المتضررة على طول الشارع، بهدف تحسين جودة البنية التحتية وتسهيل حركة المرور، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة لمستخدمي الطريق.



وأكدت البلدية أن الأعمال نُفذت بإشراف مباشر من قسم الأشغال، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وفق أولويات المناطق الأكثر تضرراً، وضمن الإمكانات المتوفرة وخطط الصيانة الميدانية المعتمدة.



وأشارت إلى أن كوادرها تواصل تنفيذ أعمال الصيانة في مختلف مناطق اللواء، التزاماً منها بتحسين الواقع الخدمي والارتقاء بمستوى البنية التحتية في المنطقة.