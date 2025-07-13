الأحد 2025-07-13 07:50 م
 

بلدية غرب إربد تستكمل أعمال الصيانة في شارع العشرين

بلدية غرب إربد
بلدية غرب إربد
 
الأحد، 13-07-2025 05:52 م
الوكيل الإخباري- استكملت كوادر بلدية غرب إربد، اليوم الأحد، أعمال الصيانة في شارع العشرين، وذلك ضمن خطتها التشغيلية الهادفة إلى معالجة الهبوطات والتشققات في الطرق الحيوية.اضافة اعلان


وبحسب بيان للبلدية، شملت الأعمال تنفيذ ترقيعات موضعية في عدد من المواقع المتضررة على طول الشارع، بهدف تحسين جودة البنية التحتية وتسهيل حركة المرور، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة لمستخدمي الطريق.

وأكدت البلدية أن الأعمال نُفذت بإشراف مباشر من قسم الأشغال، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وفق أولويات المناطق الأكثر تضرراً، وضمن الإمكانات المتوفرة وخطط الصيانة الميدانية المعتمدة.

وأشارت إلى أن كوادرها تواصل تنفيذ أعمال الصيانة في مختلف مناطق اللواء، التزاماً منها بتحسين الواقع الخدمي والارتقاء بمستوى البنية التحتية في المنطقة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية تطبيق أحكام تعليمات نظام التتبع الإلكتروني على المركبات التابعة لوزارة الزراعة

الخزنة - أرشيفية

أخبار محلية البترا تطلق حوافز للمستثمرين وتعيد تنظيم المسارات السياحية

علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك

منوعات علاء مبارك يثير الجدل بتدوينة على حسابه في منصة "X" .. تفاصيل

ل

أخبار محلية الجامعة الهاشمية: فوز كلية الهندسة بالتكنولوجيا الخضراء ثمرة دعم الابتكار

ب

خاص بالوكيل شكاوى حول منتج مغشوش يفتقر للمواصفات على مواقع التواصل

بلدية الزرقاء

أخبار محلية لجنة بلدية الزرقاء تدعو غير الملتزمين لتسديد "المسقفات" تجنبًا للإجراءات القانونية

ا

أخبار محلية جامعتا "الأردنية" و"كركوك" تبحثان التعاون الأكاديمي

تعبيرية

منوعات الكويت تصدر أحكاماً صارمة في قضية الـ 60 كيلو .. تفاصيل



 
 





الأكثر مشاهدة