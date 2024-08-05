بلدية غرب إربد تطلق اسم الأميرة إيمان على حديقة باللواء

وقال رئيس البلدية جمال البطاينة، خلال بيان اليوم الاثنين، إن إعادة تأهيل الحديقة يأتي حرصا من البلدية على تقديم الخدمات وفق الخطة الرامية إلى توفير مرافق تكون متنفسا للمواطنين.
وأضاف أنه تم إطلاق اسم سمو الأميرة إيمان بنت الحسين على هذه الحديقة احتفالا بولادة سموها، "وهو أمر عزيز على قلوب الأردنيين".
وأشار إلى أن البلدية ستقوم بإعادة تأهيل جميع الحدائق العامة في لواء غرب إربد وتزويدها بالألعاب من إنتاج مصنعها وزراعتها بالأشجار لإضفاء طابع جمالي عليها.
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