بلدية غرب إربد تطلق مبادرة "لا لإطلاق العيارات النارية"

وأضاف الكساسبة، خلال حفل إطلاق مبادرة "لا لإطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية"في قاعة بلدية غرب إربد، أن الأجهزة الأمنية ضبطت حالات فردية في المناسبات وجرى إحالة أصحابها إلى الجهات القضائية وأنه لا تهاون في مسالة إطلاق العيارات النارية.
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