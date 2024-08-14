 
الخميس 2024-08-15 12:12 ص
 


بلدية غرب إربد تطلق مبادرة "لا لإطلاق العيارات النارية"

بلدية غرب إربد
بلدية غرب إربد




 

الأربعاء، 14-08-2024 11:21 م
الوكيل الإخباري-   أكد مدير شرطة محافظة اربد، العميد عمر الكساسبة، أن محافظة إربد هي الأقل في ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

وأضاف الكساسبة، خلال حفل إطلاق مبادرة "لا لإطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية"في قاعة بلدية غرب إربد، أن الأجهزة الأمنية ضبطت حالات فردية في المناسبات وجرى إحالة أصحابها إلى الجهات القضائية وأنه لا تهاون في مسالة إطلاق العيارات النارية.
gnews

أحدث الأخبار

الامن العام

خاص بالوكيل وفاة ثانية بمشاجرة إربد

بلدية غرب إربد

أخبار محلية بلدية غرب إربد تطلق مبادرة "لا لإطلاق العيارات النارية"

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية الهيئة المستقلة: ثلث مرشحي القوائم المحلية حزبيّون

وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش

فلسطين الاحتلال ينشر خطة لإقامة مستوطنة جديدة بالضفة

قصف مواقع عسكرية لحزب الله

عربي ودولي جيش الاحتلال: قصفنا مواقع عسكرية لحزب الله

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية القبول الموحد : نحو 42 ألف طالبًا وطالبة سيقبلون بالجامعات الرسمية

نتنياهو

أخبار محلية هيئة البث : نتنياهو يرفض الخروج من محور فيلادلفيا

نتنياهو

فلسطين هآرتس : ضغوط دبلوماسية لمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت





 


 



الأكثر مشاهدة