بلدية غرب إربد تطلق مبادرة "لا لإطلاق العيارات النارية"

11:21 م

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الوكيل الإخباري- أكد مدير شرطة محافظة اربد، العميد عمر الكساسبة، أن محافظة إربد هي الأقل في ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات.



وأضاف الكساسبة، خلال حفل إطلاق مبادرة "لا لإطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية"في قاعة بلدية غرب إربد، أن الأجهزة الأمنية ضبطت حالات فردية في المناسبات وجرى إحالة أصحابها إلى الجهات القضائية وأنه لا تهاون في مسالة إطلاق العيارات النارية.