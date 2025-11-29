بلدية غرب إربد تنضم إلى ميثاق ميلانو للغذاء الحضري

وقالت البلدية في بيان، اليوم السبت، إن الانضمام إلى "ميثاق ميلانو"، المنبثق عن مجلس عمداء العالم، يتيح لها الاستفادة من شبكة دولية تعنى بالأمن الغذائي والأنظمة الحضرية المستدامة، ويسهم في تطوير سياساتها المتعلقة بالغذاء والصحة والبيئة.
