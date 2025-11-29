بلدية غرب إربد تنضم إلى ميثاق ميلانو للغذاء الحضري

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية غرب إربد عن انضمامها إلى ميثاق ميلانو للغذاء الحضري وشبكة المدن القوية، بهدف تعزيز جاهزيتها المؤسسية وقدراتها في إدارة المخاطر، وبناء مدن أكثر قدرة على مواجهة التحديات الحديثة ونبذ خطاب الكراهية.

