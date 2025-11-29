السبت 2025-11-29 07:07 م

بلدية غرب إربد تنضم إلى ميثاق ميلانو للغذاء الحضري

السبت، 29-11-2025 05:16 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت بلدية غرب إربد عن انضمامها إلى ميثاق ميلانو للغذاء الحضري وشبكة المدن القوية، بهدف تعزيز جاهزيتها المؤسسية وقدراتها في إدارة المخاطر، وبناء مدن أكثر قدرة على مواجهة التحديات الحديثة ونبذ خطاب الكراهية.

وقالت البلدية في بيان، اليوم السبت، إن الانضمام إلى "ميثاق ميلانو"، المنبثق عن مجلس عمداء العالم، يتيح لها الاستفادة من شبكة دولية تعنى بالأمن الغذائي والأنظمة الحضرية المستدامة، ويسهم في تطوير سياساتها المتعلقة بالغذاء والصحة والبيئة.

 
 


