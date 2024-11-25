بلدية غرب إربد تنهي أرشفة الديوان المركزي والاستملاكات

وقال البطاينة في بيان اليوم الاثنين، إنه جرى أرشفة ما يقارب 80 ألف ورقة بجهد من موظفي البلدية، ما وفر أرشيفا للمعاملات وحماها من الضياع والتلف وخاصة الاستملاكات حيث تم أرشفة جميع المعاملات والمصالحات لجميع السنوات.
وأشار إلى إصدار 500 رخصة مهن صحيحة بعد أن تم تصويب أوضاعها من أصل ما يقارب 2700 رخصة مهن مسجلة في البلدية، لافتا إلى أن هناك عشرات الرخص قيد تصويب الأوضاع.
ودعا البطاينة أصحاب المحال التجارية إلى ضرورة تصويب أوضاعهم قبل نهاية العام الحالي وقبل البدء بحملة بالتعاون مع الحاكم الإداري من أجل الإغلاق بعد أن تم توجيه إنذارات بحق المحل غير المرخصة.
وأكد أن مجلس التنظيم الأعلى وافق على ضم ما يقارب 8 أحواض وأجزاء إلى حدود التنظيم في جميع مناطق غرب إربد.
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