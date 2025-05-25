بلدية كفرنجة توزع 6 آلاف علم بمناسبة عيد الاستقلال

وقال رئيس البلدية المحامي الدكتور فوزات فريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه المبادرة جاءت، تعبيراً عن الفرحة بهذه المناسبة الوطنية وتعزيزاً للروح المجتمعية، مستذكرين منجزات الوطن في كافة المجالات وتضحيات القيادة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية الباسلة.
وأشار إلى أن كوادر البلدية وموظفيها واصلوا العمل من أجل إبراز هذه المناسبة بما يليق بها، كما جرى تزيين الشوارع والمباني بالأعلام الأردنية إلى جانب طباعة لوحات كبيرة تحمل شعار الاستقلال المعتمد ووضع اليافطات المعبرة عن هذه المناسبة الوطنية.
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