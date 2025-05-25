بلدية كفرنجة توزع 6 آلاف علم بمناسبة عيد الاستقلال

الوكيل الإخباري- وزعت بلدية كفرنجة الجديدة ستة آلاف علم على المواطنين والمركبات في الشوارع بمناسبة عيد الاستقلال الــ 79 .

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وقال رئيس البلدية المحامي الدكتور فوزات فريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه المبادرة جاءت، تعبيراً عن الفرحة بهذه المناسبة الوطنية وتعزيزاً للروح المجتمعية، مستذكرين منجزات الوطن في كافة المجالات وتضحيات القيادة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية الباسلة.