بلدية مؤاب تحتفل بعيد ميلاد الملك

الوكيل الإخباري- احتفلت بلدية مؤاب الجديدة بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الـ63.

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وأكد مندوب مدير أمن إقليم الجنوب مدير شرطة الكرك العميد محمود الفايز خلال رعايته الاحتفال، أن جلالة الملك صمام الأمان للوطن والأمتين العربية والإسلامية، وأن الأردن في عهده أصبح واحة للأمن والأمان والاستقرار.