بلدية مؤاب تحتفل بعيد ميلاد الملك

وأكد مندوب مدير أمن إقليم الجنوب مدير شرطة الكرك العميد محمود الفايز خلال رعايته الاحتفال، أن جلالة الملك صمام الأمان للوطن والأمتين العربية والإسلامية، وأن الأردن في عهده أصبح واحة للأمن والأمان والاستقرار.
كما، أكد أن التلاحم بين القيادة الهاشمية الحكيمة والشعب الأردني ليست وليدة الصدفة بل ضاربة الجذور وهي ديدن الهاشمين الاطهار منذ ما قبل تأسيس الدولة الأردنية.
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