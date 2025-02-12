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بلدية مؤاب تحتفل بعيد ميلاد الملك

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الأربعاء، 12-02-2025 05:40 م

الوكيل الإخباري-   احتفلت بلدية مؤاب الجديدة بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الـ63.

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وأكد مندوب مدير أمن إقليم الجنوب مدير شرطة الكرك العميد محمود الفايز خلال رعايته الاحتفال، أن جلالة الملك صمام الأمان للوطن والأمتين العربية والإسلامية، وأن الأردن في عهده أصبح واحة للأمن والأمان والاستقرار.


كما، أكد أن التلاحم بين القيادة الهاشمية الحكيمة والشعب الأردني ليست وليدة الصدفة بل ضاربة الجذور وهي ديدن الهاشمين الاطهار منذ ما قبل تأسيس الدولة الأردنية.

 
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