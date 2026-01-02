الجمعة 2026-01-02 02:58 م

بلدية مادبا تتعامل مع 40 ملاحظة خلال المنخفض الجوي

بلدية مادبا الكبرى
بلدية مادبا
الجمعة، 02-01-2026 02:53 م

الوكيل الإخباري-    قال رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى، المهندس هيثم جوينات، أن غرفة الطوارئ في البلدية تعاملت مع 40 شكوى وملاحظة من المواطنين الليلة الماضية وحتى صباح اليوم بعد تساقط الأمطار على المدينة.

اضافة اعلان


وأضاف أن الملاحظات والشكاوى الواردة، تنوعت ما بين انسدادات في العبارات الصندوقية، وتجمعات مياه، وملاحظات تتعلق بتصريف مياه الأمطار، حيث تم التعامل معها جميعاً حسب الأولويات وبالسرعة الممكنة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بلدية مادبا الكبرى

أخبار محلية بلدية مادبا تتعامل مع 40 ملاحظة خلال المنخفض الجوي

وزارة المياه

أخبار محلية وزارة المياه: الهطول المطري وصل إلى 90% من المعدل السنوي

الخارجية اللبنانية تناشد المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان

عربي ودولي الاحتلال الإسرائيلي يشن أكثر من 16 غارة على قرى في جنوب لبنان

علم إيران

عربي ودولي إيران: تدخل واشنطن في مسألة الاحتجاجات الداخلية سيعني نشر الفوضى في المنطقة

علم الأردن

أخبار محلية بيان صادر عن الأردن و7 دول

سبائك ذهب

أسواق ومال ارتفاع اسعار الذهب عالميا

الأردنيون على موعد مع منخفض جديد وأمطار غزيرة

الطقس تطورات المنخفض الجوي الذي يؤثر على الاردن

البقاء لله

الوفيات وفيات الجمعة 2026/1/2



 






الأكثر مشاهدة