بلدية مادبا تتعامل مع 40 ملاحظة خلال المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى، المهندس هيثم جوينات، أن غرفة الطوارئ في البلدية تعاملت مع 40 شكوى وملاحظة من المواطنين الليلة الماضية وحتى صباح اليوم بعد تساقط الأمطار على المدينة.

