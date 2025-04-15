بلدية مادبا تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

الوكيل الإخباري- نظمت بلدية مادبا الكبرى بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، اليوم الثلاثاء، احتفالا بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني في ساحة السرايا وسط المدينة بحضور نائب محافظ مادبا محمد أبو تايه ورئيس البلدية عارف الرواجيح وحضور رسمي وشعبي.

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وقال الرواجيح خلال الاحتفال، إننا نعتز ونفتخر بهذا اليوم وسيبقى علمنا يرفرف عاليا بهمة القيادة الهاشمية الحكيمة وجيشنا العربي والأجهزة الأمنية.