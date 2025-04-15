بلدية مادبا تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

وقال الرواجيح خلال الاحتفال، إننا نعتز ونفتخر بهذا اليوم وسيبقى علمنا يرفرف عاليا بهمة القيادة الهاشمية الحكيمة وجيشنا العربي والأجهزة الأمنية.
وشهدت الاحتفالية رفع أعلى سارية علم في مادبا بارتفاع نحو 60 مترا على مبنى بالقرب من مبنى السرايا التاريخي وسط المدينة وتم إطلاق أغنية خاصة بهذه المناسبة للمطرب محمد الحراوي.
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