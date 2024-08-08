بلدية مادبا تطلق مبادرة "سنفرح بسلام"

الوكيل الإخباري-أطلقت بلدية مادبا الكبرى، اليوم الخميس، مبادرة "سنفرح في مدينة السلام بسلام"، والتي تحث على الاحتفال بنتائج الثانوية العامة "التوجيهي"، بعيدًا عن المظاهر السلبية.



وتهدف المبادرة التي أطلقها رئيس البلدية عارف الرواجيح، بحضور أعضاء مجلس البلدية والشرطة المجتمعية، إلى التشجيع على الاحتفال بأسلوب حضاري وسلمي.



ودعا الرواجيح المواطنين إلى الالتزام بعدم إطلاق العيارات النارية والامتناع عن المسير في مواكب احتفالية، مشيرًا إلى الأضرار الكبيرة التي تسببها تلك الممارسات السلبية.



وأكد أهمية هذه المبادرات بالتشارك مع مديرية الأمن العام للحفاظ على سلامة المجتمع واحترام القوانين والتعليمات لممارسة الاحتفالات دون أي ضرر.