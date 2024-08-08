 
الخميس 2024-08-08 01:51 م
 
 

بلدية مادبا تطلق مبادرة "سنفرح بسلام"

تحث على الاحتفال بنتائج التوجيهي بعيدا عن المظاهر السلبية
تحث على الاحتفال بنتائج التوجيهي بعيدا عن المظاهر السلبية




 

الخميس، 08-08-2024 01:46 م

الوكيل الإخباري-أطلقت بلدية مادبا الكبرى، اليوم الخميس، مبادرة "سنفرح في مدينة السلام بسلام"، والتي تحث على الاحتفال بنتائج الثانوية العامة "التوجيهي"، بعيدًا عن المظاهر السلبية.

وتهدف المبادرة التي أطلقها رئيس البلدية عارف الرواجيح، بحضور أعضاء مجلس البلدية والشرطة المجتمعية، إلى التشجيع على الاحتفال بأسلوب حضاري وسلمي.

ودعا الرواجيح المواطنين إلى الالتزام بعدم إطلاق العيارات النارية والامتناع عن المسير في مواكب احتفالية، مشيرًا إلى الأضرار الكبيرة التي تسببها تلك الممارسات السلبية.

وأكد أهمية هذه المبادرات بالتشارك مع مديرية الأمن العام للحفاظ على سلامة المجتمع واحترام القوانين والتعليمات لممارسة الاحتفالات دون أي ضرر.

 

 

gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

المرأة والجمال النمش الزائف أحدث صيحات عالم التجميل

تحث على الاحتفال بنتائج التوجيهي بعيدا عن المظاهر السلبية

أخبار محلية بلدية مادبا تطلق مبادرة "سنفرح بسلام"

ادارة السير

أخبار محلية حادث سير بين 5 مركبات داخل نفق الداخلية

كابيتال بنك

أخبار الشركات كابيتال بنك يفوز بجائزة أفضل بنك رقمي في الأردن من مجلةEuromoney

سعر الطن الواحد أصبح 131.008 ديناراً

اقتصاد محلي تخفيض سعر بيع القمح والدقيق لشهر آب

تعبيرية

فن ومشاهير طرح سيارة توم كروز في فيلم ريسكي بيزنس للبيع - صورة

القدس

أخبار محلية البيان الختامي لمنظمة التعاون الإسلامي يؤكد على الوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس

أحد مجازر الاحتلال في قطاع غزة

فلسطين صحة غزة: 4 مجازر خلال 24 ساعة





 


 



الأكثر مشاهدة