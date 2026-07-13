بلدية معاذ بن جبل تدعو المنشآت التجارية والمهنية لاستكمال إجراءات الترخيص

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الوكيل الإخباري- دعت بلدية معاذ بن جبل في لواء الأغوار الشمالية أصحاب المحال والمنشآت التجارية والمهنية الذين لم يستكملوا إجراءات إصدار أو تجديد رخص المهن إلى مراجعة قسم رخص المهن في البلدية، والمبادرة إلى تصويب أوضاعهم واستكمال معاملات الترخيص ضمن المدد القانونية المحددة. اضافة اعلان





وأكدت البلدية، في بيان اليوم الإثنين، أن هذه الدعوة تأتي في إطار تطبيق أحكام التشريعات الناظمة لعمل المهن والأنشطة التجارية، وحرصًا على تنظيم بيئة العمل وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات النافذة.



وأشارت إلى أنها ستباشر، بعد انتهاء المدة القانونية الممنوحة بموجب الإنذارات، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة، والتي تشمل تحرير المخالفات وإغلاق المحال غير المرخصة وفقًا لأحكام القانون.





