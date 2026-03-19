الجمعة 2026-03-20 06:01 ص

بلدية معان تعلن جاهزيتها للعيد وخطة عمل مكثفة لإدامة الخدمات

معان
الخميس، 19-03-2026 09:44 م

الوكيل الإخباري-   أكدت بلدية معان الكبرى جاهزيتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع حركة تجارية نشطة تشهدها أسواق المدينة مع اقتراب حلول العيد.

وقال نائب محافظ معان، رئيس لجنة بلدية معان الكبرى، عاصم النهار، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية نفذت خطة عمل مكثفة لإدامة الخدمات الأساسية خلال عطلة العيد، شملت صيانة المرافق العامة في الوسط التجاري ومجمع السفريات، وتفعيل نظام الورديات على مدار الساعة لجمع النفايات من الأحياء والأسواق والمتنزهات.


وأضاف، أن البلدية كثفت حملات النظافة، بما في ذلك تجهيز المقابر لاستقبال الزوار، ورفع جاهزية فرق الطوارئ للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة خلال عطلة العيد، مشددًا على استمرارية عمل القسم البيئي بكامل طاقته خلال العطلة، من خلال تواجد مفتشي البلدية في الميدان عبر جولات تفتيشية مكثفة ودورية، لضمان التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات الصحية والبيئية.

 
 


