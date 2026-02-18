الأربعاء 2026-02-18 02:16 م

بمناسبة شهر رمضان .. وزير الداخلية يفرج عن مئات الموقوفين إداريًا

الأربعاء، 18-02-2026 01:36 م
الوكيل الإخباري-   وافق وزير الداخلية، مازن الفراية، على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن (546) موقوفا إداريا. اضافة اعلان


ويأتي هذا القرار،  بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وفي إطار سعي الوزارة لتمكين المفرج عنهم من الانخراط في المجتمع وتعزيز فرصهم بالإصلاح ومزاولة حياتهم الطبيعية، وقضاء أيام الشهر الفضيل بين أسرهم وعائلاتهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم والاكتفاء بمدد توقيفهم. 

ويعكس القرار، النهج الإنساني للوزارة في التعامل مع التوقيف الإداري، مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية لتقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
 
 


