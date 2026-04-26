الأحد 2026-04-26 11:17 ص

بنك الملابس الخيري ينهي صالته المتنقلة في لواء دير علا ويخدم 1880 فردا

بنك الملابس الخيري ينهي صالته المتنقلة في لواء دير علا ويخدم 1880 فردا
بنك الملابس الخيري ينهي صالته المتنقلة في لواء دير علا ويخدم 1880 فردا
 
الأحد، 26-04-2026 09:11 ص
الوكيل الإخباري-  أنهى بنك الملابس الخيري أعمال الصالة المتنقلة التي أقيمت في لواء دير علا ضمن برنامج "ديرتنا"، في مقر جمعية شباب الوادي الخيرية بالتعاون مع جمعية الصخرة المشرفة.اضافة اعلان


وبحسب بيان البنك اليوم الأحد، جاء تنفيذ هذه الصالة بهدف الوصول إلى الأسر في مناطقهم وتلبية احتياجاتهم من الملابس والأحذية والمتفرقات ضمن صالة عرض منظمة تضمن سهولة الاختيار وتحفظ كرامة المستفيدين.

وبلغ مجموع المستفيدين خلال يومي الصرف 359 أسرة، بعدد أفراد وصل إلى 1880 فردا، فيما تم توزيع 10118 قطعة ملابس.

ويواصل بنك الملابس الخيري تنفيذ برامجه من خلال الصالات المتنقلة ضمن برنامج "ديرتنا"، لتعزيز الوصول إلى الأسر في مختلف مناطق المملكة وتقديم الدعم اللازم لهم.
 
 


ب

ل

ؤ

