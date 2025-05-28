بنك الملابس الخيري يوزع 2689 قطعة في العقبة

وبحسب القائمين على البنك، فإن مشروع توفير الملابس الملائمة للأسر الأردنية العفيفة في جميع محافظات المملكة يهدف الى مساعدة تلك الأسر على مدار العام، من خلال صالة عرض للملابس تمنح متعة التسوق للأسر العفيفة وانتقاء احتياجها بحرية تامة ودون أي مقابل.
يشار إلى أن البنك يستقبل الملابس من المتطوعين من مختلف الفئات العمرية والعديد من الجهات التطوعية ثم تقوم كوادر البنك بعمليات فرز التبرعات من ملابس، وأحذية، وألعاب ومتفرقات ليصار الى توزيعها على المواطنين في المحافظات.
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