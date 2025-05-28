بنك الملابس الخيري يوزع 2689 قطعة في العقبة

الوكيل الإخباري- وزع بنك الملابس الخيري التابع للهيئة الخيرية الهاشمية، اليوم الأربعاء في مدينة العقبة، 2689 قطعة ملابس استفاد منها نحو 129 عائلة من أبناء محافظة العقبة.

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وبحسب القائمين على البنك، فإن مشروع توفير الملابس الملائمة للأسر الأردنية العفيفة في جميع محافظات المملكة يهدف الى مساعدة تلك الأسر على مدار العام، من خلال صالة عرض للملابس تمنح متعة التسوق للأسر العفيفة وانتقاء احتياجها بحرية تامة ودون أي مقابل.