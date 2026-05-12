بنك الملابس: الصالة المتنقلة في المزار الشمالي

بنك الملابس الخيري ينظم صالات عرض متنقلة في الكرك والعقبة
الثلاثاء، 12-05-2026 09:10 م

الوكيل الإخباري-   قال بنك الملابس الخيري إن الصالة المتنقلة ستتواجد في لواء المزار الشمالي يومي غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، في قاعة المركز الإسلامي، بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية وجمعية المركز الإسلامي.

وبحسب بيان للبنك اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن يستفيد من النشاط 300 من الأسر المستفيدة في المنطقة، حيث ستوفّر الصالة الملابس للعائلات ضمن آلية تتيح لهم اختيار احتياجاتهم بما يحفظ كرامتهم، في إطار جهود البنك للوصول إلى مختلف المناطق وخدمة الأسر المستفيدة فيها.

 
 


