بنك الملابس يخدم 2366 فردًا في صالته المتنقلة بمحافظة إربد

الوكيل الإخباري- أنهى بنك الملابس الخيري – الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية – نشاط توزيع الملابس في حي التركمان – منطقة المنارة، بمحافظة إربد، ضمن برنامج ديرتنا، حيث أُقيم النشاط على مدار يومين في قاعة جمعية منارة إربد الخيرية، وبالتعاون مع هيئة شباب منطقة المنارة.

اضافة اعلان