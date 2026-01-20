بنك الملابس يخدم 2366 فردًا في صالته المتنقلة بمحافظة إربد

وبحسب بيان للبنك، شهد النشاط حضورًا من الأسر المستفيدة، حيث بلغ مجموع ما جرى توزيعه خلال يومين 12880 قطعة ملابس على 525 أسرة وبإجمالي 2366 فردًا، وذلك ضمن جهود البنك في توفير احتياجات الملابس للأسر العفيفة بطريقة تحفظ كرامتهم وتمنحهم حرية اختيار احتياجاتهم داخل الصالة.
