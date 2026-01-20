الثلاثاء 2026-01-20 09:06 م

بنك الملابس يخدم 2366 فردًا في صالته المتنقلة بمحافظة إربد

الوكيل الإخباري-   أنهى بنك الملابس الخيري – الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية – نشاط توزيع الملابس في حي التركمان – منطقة المنارة، بمحافظة إربد، ضمن برنامج ديرتنا، حيث أُقيم النشاط على مدار يومين في قاعة جمعية منارة إربد الخيرية، وبالتعاون مع هيئة شباب منطقة المنارة.

وبحسب بيان للبنك، شهد النشاط حضورًا من الأسر المستفيدة، حيث بلغ مجموع ما جرى توزيعه خلال يومين 12880 قطعة ملابس على 525 أسرة وبإجمالي 2366 فردًا، وذلك ضمن جهود البنك في توفير احتياجات الملابس للأسر العفيفة بطريقة تحفظ كرامتهم وتمنحهم حرية اختيار احتياجاتهم داخل الصالة.

 
 


